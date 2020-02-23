Gençlerbirliği Ankaragücü maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Maçın galibi Gençlerbirliği, puanını 27'ye yükseltirken; MKE Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.
10. dakikada savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top kaleci Nordfeldt'ten döndü.
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18. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Halil İbrahim Pehlivan'ın sol kanattan ortasında kaleci Friedrich'in uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahasının sağındaki Candeias'ta kaldı. Portekizli futbolcunun yerden pasında, Sessegnon'un penaltı noktası civarında gelişine yaptığı vuruşta Friedrich gole izin vermedi.
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24. dakikada Rodrigues'in ara pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Lukasik'in uzak köşeye yaptığı vuruşta Nordfeldt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
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Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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