Gençler ne istiyor? MAK'tan siyaset ve ülke geleceğini ilgilendiren çarpıcı anket!
Ünlü anket firması MAK Danışmanlık, seçim sonuçlarına hatırı sayılır bir şekilde etki eden gençlerle ilgili bir saha araştırması yaptı. Araştırmada gençlerin, din, siyaset, aile, toplum ile ilişkilerinin yanı sıra internet alışkanlıkları mercek altına alındı. Anketten, aynı zamanda ülkenin geleceğini de yakından ilgilendiren gençlerle ilgili çarpıcı sonuçlar çıktı.
MAK Danışmanlık, Yeditepe Üniversitesi ile işbirliği ile siyaset ve ülke geleceğini yakından ilgilendiren ilginç bir o kadar da önemli bir anket çalışması yaptı. 18-29 yaş grubu gençlerle gerçekleştirilen araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan araştırmada gençlerin yüzde 74'ünün siyasetle ilgili olduğunu gösteriyor. Ve gençlerin birçok talep ve şikayetleri de bulunuyor. Bu nedenle siyasetçilerin anketi dikkat almasında fayda var...
Araştırmanın saha çalışmasını yürüten MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yapılan çalışmanın sadece bugünü anlama noktasında değil geleceğe ışık tutma konusunda da önemli veriler ortaya koyduğunu vurguladı. İşte anketten çıkan çarpıcı sonuçlar...
Gençlerin yüzde 50,5 mutlu değil
Yapılan araştırmadan öne çıkan bazı çarpıcı sonuçlar şu şekilde; “Hayatınızı bir bütün olarak düşündüğünüzde ne kadar mutlu ya da mutsuz olduğunuzu söyler misiniz?” şeklinde soruya gençlerin yalnızca yüzde 18,2’si ‘mutluyum’ cevabını verirken, yüzde 23’ü ‘hiç mutlu değilim’, yüzde 27,5’i ise ‘mutlu değilim’ cevabını verdi. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 23,5’i ‘ne mutlu ne mutsuz sayılırım’ cevabını verirken, yüzde 7,8’i ise ‘çok mutluyum’ cevabını verdi.
Gençlerin yüzde 26,2'si mutluluğu parada arıyor
Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından diğeri ise gençlerin ‘Mutlu olmak için öncelikli neye sahip olmak gerekir?’ sorusuna verilen cevaplar oldu. Gençlerin yüzde 26,2’si mutlu olmak için öncelikle paraya sahip olunması gerektiğini belirtirken, yüzde 16,6’sı statü/kariyer cevabını verdi. Gençlerin sadece yüzde 12,4’ü maneviyat ve yüzde 11,3’ünün ise aile yanıtını vermesi dikkat çekti.