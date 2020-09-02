Gençler ne istiyor? MAK'tan siyaset ve ülke geleceğini ilgilendiren çarpıcı anket!

MAK Danışmanlık, Yeditepe Üniversitesi ile işbirliği ile siyaset ve ülke geleceğini yakından ilgilendiren ilginç bir o kadar da önemli bir anket çalışması yaptı. 18-29 yaş grubu gençlerle gerçekleştirilen araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan araştırmada gençlerin yüzde 74'ünün siyasetle ilgili olduğunu gösteriyor. Ve gençlerin birçok talep ve şikayetleri de bulunuyor. Bu nedenle siyasetçilerin anketi dikkat almasında fayda var...