Gençler anketi umut vermedi! Çoğu ülke değiştirmek istiyor, mutlu olanlar yüzde 4..

Gençlere “Yaşam Standardınızı ve beklentilerinizi düşündüğünüzde bir yıl öncesine göre durumunuz daha mı iyi oldu” diye soruldu. Gençlerin yüzde 82.4’ü daha kötü oldu yüzde 8.6’sı aynı kaldı cevabını verirken, daha iyi oldu diyenlerin oranı sadece yüzde 9.0 olarak ölçüldü.