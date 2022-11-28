Gençler anketi umut vermedi! Çoğu ülke değiştirmek istiyor, mutlu olanlar yüzde 4..
Sosyoloji Mezunları Derneği'nin yaptırdığı anketten ülkenin geleceğiyle ilgili karamsar bir tablo çıktı. Gençler, "Değiştirme olanağınız olsaydı hayatınızda ilk neyi değiştirmek isterdiniz?” sorusuna en fazla "ülkemi" yanıtını verdi. Gençlerin yüzde 96'sı Türkiye’deki insanların mutsuz olduğunu söyledi.
Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) “Farklı toplumsal kesimlerden gençlerin aktif vatandaşlık algıları ve politikaya katılım mekanizmalarına bakışı” araştırmasının sonuç raporunu yayımladı. Katılımcıların yüzde 96.3’ü Türkiye’deki insanların mutsuz olduğunu belirtti. Yüzde 81.6’sı da “Siyasi partiler Türkiye’nin sorunlarını çözebilir mi” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi. Öte yandan gençler , “Değiştirme olanağınız olsaydı hayatınızda ilk neyi değiştirmek isterdiniz?” sorusuna yüzde 27.8 ile en fazla "ülkemi" dedi.
Mevcut partiler sorunu çözemez
SOMDER anketinde katılımcılara “Mevcut siyasi partiler Türkiye’nin sorunlarını çözebilir mi?” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 81.6’sı “Hayır”, yüzde 17.8’i “Evet” yüzde 0.6’sı “Cevap yok” dedi.
Katılımcılara “Türkiye’de insanlar mutlu mu” diye soruldu. Katılımcıların yüzde 96.3’ü “hayır”, yüzde 2.7’si evet, yüzde 1’i ise “Cevap yok” yanıtı verdi.
Gençlere “Yaşam Standardınızı ve beklentilerinizi düşündüğünüzde bir yıl öncesine göre durumunuz daha mı iyi oldu” diye soruldu. Gençlerin yüzde 82.4’ü daha kötü oldu yüzde 8.6’sı aynı kaldı cevabını verirken, daha iyi oldu diyenlerin oranı sadece yüzde 9.0 olarak ölçüldü.