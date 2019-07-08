Genç yaşta nişanlanan Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz'a tepki yağmıştı! Kötü haber geldi
Son olarak Bizim Hikaye dizisinde oynayan genç oyuncu Miray Akay, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Atilla Doğukan Türkyılmaz ile genç yaşta nişanlanmıştı. Bu kadar genç yaşlarında evlilik yoluna giren çifte tepkiler çığ büyümüşken, genç çiftten kötü haber geldi.
En son Fox Tv'nin sevilerek izlenen dizisi Bizim Hikaye'de rolan alan genç oyuncu Miray Akay, kendisi gibi oyuncu olan Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlanmıştı. 19 Yaşındaki genç oyuncu Akay ile 20 yaşındaki sevgilisi Türkyılmaz'ın bu genç yaşta evliliğe adım atmaları tepkilere neden olmuştu ki genç çiftten kötü haber geldi.
Miray Akay, sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın açarak, nişanlısı Atilla Doğukan Türkyılmaz ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Akay, sosyal medyadaki canlı yayınında ayrılığı şöyle duyurdu: ''İstemeden ayrılıklar oluyor, barışılıyor. Biz yapamadık. Biz yapamıyoruz.
Birbirimizi çok seviyoruz ama bu bir yere kadar artık ve ayrılmaya karar verdik ama birbirimizi hala çok seviyoruz. Çok yakın iki arkadaşız, hiçbir sıkıntımız yok. Böylesinin daha iyi olacağını düşünüyoruz ikimiz açısından da. Şu an işlerimize odalanacağız.''
Ayrılık haberini Instagram hesabından duyuran oyuncu, sözlendiklerini de şu sözlerle duyurmuştu: "Bu mutlu günümüzde yanımızda olan aile büyüklerimiz başta olmak üzere, yanımızda olamayıp tebriklerini ve güzel dileklerini ileten bütün tanıdıklarımıza ve takipçilerimize çok teşekkür ederiz.