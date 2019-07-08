Genç yaşta nişanlanan Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz'a tepki yağmıştı! Kötü haber geldi

Birbirimizi çok seviyoruz ama bu bir yere kadar artık ve ayrılmaya karar verdik ama birbirimizi hala çok seviyoruz. Çok yakın iki arkadaşız, hiçbir sıkıntımız yok. Böylesinin daha iyi olacağını düşünüyoruz ikimiz açısından da. Şu an işlerimize odalanacağız.''

İşte Miray Akay'ın canlı yayın videosu