Genç yaşta hayatını kaybeden rockçı Barış Akarsu’nun hayatı film oluyor
Katıldığı bir müzik yarışması sayesinde herkesin sempatisini kazanan Barış Akarsu, genç yaşında geçirdiği talihsiz bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Barış Akarsu’nun 28 yıllık yaşamı film oluyor.
Talihsiz bir trafik kazasın nedeniyle hayatını kaybeden Barış Akarsu, tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Genç yaşta kaybettiğimiz rock sanatçısı Barış Akarsu'nun 28 yıllık yaşamına sığdırdığı tüm hikayeleri, film olarak geliyor.
Barış Akarsu, bir müzik yarışması ile adını duyurmuş ve çok kısa sürede tüm Türkiye’nin sempatisini kazanmıştı. Sesinin Cem Karaca’ya benzerliği ile ön palana çıkan genç şarkıcı 2007 yılında, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayata gözlerini yummuştu.
Eşsiz sesi ile Türk Rock sevenleri etkileyen sanatçının hayatının film olacağı çok kısa bir süre önce Instagram üzerinden açıklandı.
Açıklamanın hemen ardından yüzlerce beğeni alan gönderide, en çok soru alan konulardan biri de Barış Akarsu Filminin başrol oyuncusu kim olacağı yönünde oldu.