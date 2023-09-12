Genç siyasetçi eşiyle cinsel ilişkiye girip canlı yayınladı! Aday olunca rezalet patladı
ABD'de Virginia eyaletinin Temsilciler Meclisi adayı olan Susanna Gibson'un, aday olabilmek için maddi kaynak sağlamak için eşiyle cinsel ilişkiye girip bunu ücretli sitelerde yayınladığı ortaya çıktı. 40 yaşındaki hemşire, "Beni susturamayacaklar" dişe meydan okudu
ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimler için hazırlıklar devam ederken Virginia eyaletinin Temsilciler Meclisi adayı olan Susanna Gibson’ın cinsel ilişkiye girdiği videolar ortaya çıktı.
İki çocuk annesi olan 40 yaşındaki hemşirenin yetişkin içeriklerin paylaşıldığı bir sanal platformda eşiyle cinsel ilişkiye girdiği görüntüler yayınlandı.
ABD’nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post’ta yayınlanan haberde 57’inci bölgeden aday olan Gibson ve eşinin cinsel ilişkiye girdiği ve “bahşiş” topladığı belirtildi.
40 yaşındaki pratisyen hemşire, Chaturbate isimli ücretli platformda kocasıyla bir düzineden fazla canlı sevişmesini yayınladı.