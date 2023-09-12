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Genç siyasetçi eşiyle cinsel ilişkiye girip canlı yayınladı! Aday olunca rezalet patladı

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Genç siyasetçi eşiyle cinsel ilişkiye girip canlı yayınladı! Aday olunca rezalet patladı

ABD'de Virginia eyaletinin Temsilciler Meclisi adayı olan Susanna Gibson'un, aday olabilmek için maddi kaynak sağlamak için eşiyle cinsel ilişkiye girip bunu ücretli sitelerde yayınladığı ortaya çıktı. 40 yaşındaki hemşire, "Beni susturamayacaklar" dişe meydan okudu

Genç siyasetçi eşiyle cinsel ilişkiye girip canlı yayınladı! Aday olunca rezalet patladı

ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimler için hazırlıklar devam ederken Virginia eyaletinin Temsilciler Meclisi adayı olan Susanna Gibson’ın cinsel ilişkiye girdiği videolar ortaya çıktı.

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Genç siyasetçi eşiyle cinsel ilişkiye girip canlı yayınladı! Aday olunca rezalet patladı

İki çocuk annesi olan 40 yaşındaki hemşirenin yetişkin içeriklerin paylaşıldığı bir sanal platformda eşiyle cinsel ilişkiye girdiği görüntüler yayınlandı.

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Genç siyasetçi eşiyle cinsel ilişkiye girip canlı yayınladı! Aday olunca rezalet patladı

ABD’nin çok okunan tabloid gazetelerinden New York Post’ta yayınlanan haberde 57’inci bölgeden aday olan Gibson ve eşinin cinsel ilişkiye girdiği ve “bahşiş” topladığı belirtildi.

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Genç siyasetçi eşiyle cinsel ilişkiye girip canlı yayınladı! Aday olunca rezalet patladı

40 yaşındaki pratisyen hemşire, Chaturbate isimli ücretli platformda kocasıyla bir düzineden fazla canlı sevişmesini yayınladı.

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