Genç sevgilisiyle evleneceği söylenen İbrahim Tatlıses'in yeni konukları belli oldu
Cumartesi akşamları yayımlanan İbo Show'un yeni bölüm konukları izleyicisinden tam not aldı.
İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra yeniden İbo Show ile ekranlara döndü. Cumartesi akşamları Star TV'de yayımlanan programa ilgi büyük oldu. Kanalın beklentilerini karşılayan şov programı bu hafta yeni bölümüyle 6 Mart Cumartesi izleyiciyle buluşacak.
İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Tatlıses'e bu hafta yeni bölümüne Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı konuk oluyor.
Geçirdiği sıkıntılı günleri geride bırakan ve 9 yıl aradan sonra "İbo Show" programıyla yeniden ekranlara gelen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süredir özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Öte yandan uzun bir aradan sonra aradığı mutluluğu bulan İbrahim Tatlıses, şimdilerde kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla aşk yaşıyor.