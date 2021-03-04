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Genç sevgilisiyle evleneceği söylenen İbrahim Tatlıses'in yeni konukları belli oldu

Cumartesi akşamları yayımlanan İbo Show'un yeni bölüm konukları izleyicisinden tam not aldı.

İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra yeniden İbo Show ile ekranlara döndü. Cumartesi akşamları Star TV'de yayımlanan programa ilgi büyük oldu. Kanalın beklentilerini karşılayan şov programı bu hafta yeni bölümüyle 6 Mart Cumartesi izleyiciyle buluşacak.

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İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Tatlıses'e bu hafta yeni bölümüne Niran Ünsal, Yavuz Bingöl, Gülay, İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı konuk oluyor.

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Geçirdiği sıkıntılı günleri geride bırakan ve 9 yıl aradan sonra "İbo Show" programıyla yeniden ekranlara gelen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süredir özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

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Öte yandan uzun bir aradan sonra aradığı mutluluğu bulan İbrahim Tatlıses, şimdilerde kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla aşk yaşıyor.

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