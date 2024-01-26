Genç Serkan sanal kumar kurbanı oldu! Ormanda ayakkabı bağcığıyla asılı halde bulundu, babası feryat etti

Yoldan geçen bir vatandaşın Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi üzerindeki ormanlık alan içerisinde ağaçta asılı vaziyette bir kişi görerek ihbarda bulunması üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.