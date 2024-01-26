Genç Serkan sanal kumar kurbanı oldu! Ormanda ayakkabı bağcığıyla asılı halde bulundu, babası feryat etti
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genç, ormanlık alanda ağaca asılı vaziyette bulundu. Oğlunu aramak için Manavgat'a gelen ve cansız bedeniyle karşılaşan baba, oğlunun sanal kumar borcu yüzünden hayatını kaybettiğini belirterek gözyaşına boğuldu.
Hatay'da yaşayan ve 22 Ocak Pazartesi gününden beri kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Serkan Albayrak'ın Antalya'da cansız bedenine ulaşıldı.
Yoldan geçen bir vatandaşın Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi üzerindeki ormanlık alan içerisinde ağaçta asılı vaziyette bir kişi görerek ihbarda bulunması üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Belirtilen adrese gelen ekipler, 3 gün önce Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki ikametinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Serkan Albayrak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Ayakkabısının bağıyla çam ağacına asılı vaziyette bulunan Serkan Albayrak'ın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.