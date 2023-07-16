 Genç şarkıcıya sahne çıkışı silahlı saldırı! Karnından ve göğsünden vuruldu

Avcılar’da bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay, sahne çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Olay, gece saatlerinde Avcılar Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay, sahne çıkışı mekan önünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler, otomobilin içinden Doğanay’a kurşun yağdırdı.