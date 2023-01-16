Genç şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini kafasına demirle vurarak öldürdü! Babası ile ormana gömdü

Kanal D Haber'in haberine göre eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. Tartışmaya dönen konuşmada Seçil, sert bir cisimle eski sevgilisine defalarca vurdu.