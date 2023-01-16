Genç şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini kafasına demirle vurarak öldürdü! Babası ile ormana gömdü
İSTANBUL Sancaktepe'de ormanlık alanda bulunan genç erkek cesedinin arkasından dehşet çıktı. Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi, defalarca barışmak için kapısına gelen eski erkek arkadaşı Semih Sevgi'yi kafasına demir çubukla vurarak öldürdü. Babasından yardım isteyip ormana götürüp gömdü. İşte kan donduran vahşetin ayrıntıları...
İstanbul Sancaktepe’de ormanlık alanda bulunan kimliği belirsiz erkek cesedinin faili, eski kız arkadaşı ünlü şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası çıktı. Eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi tarafından öldürülen Semih Sevgi, öldürüldükten sonra Çiftçi'nin babasının da yardımıyla ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.
Şarkıcı ve model Seçil Çifçi, iddiaya göre eski sevgilisi Semih Sevgi’yi öldürdü. Birçok kez Çiftçi'nin evine gelen Sevgi, barışmak istedi. Seçil ise reddetti.
Kanal D Haber'in haberine göre eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. Tartışmaya dönen konuşmada Seçil, sert bir cisimle eski sevgilisine defalarca vurdu.
Sevgi olay yerinde hayatını kaybederken kadın babasından yardım istedi. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürdü.