Genç oyuncuya dehşeti yaşattı önce darp sonra tecavüz etti cezası belli oldu
Oyuncu A.T.'yi Kemerburgaz'daki ormanlık alana kaçırıp şiddet uygulayıp tecavüz eden kurye Bayram Babakulyyev, 22 yıl hapis cezası aldı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda genç oyuncu A.T., 25 Eylül günü arkadaşlarıyla eğlenmek için dışarı çıktı.
Gece saatlerinde çorba içmek için bir Eyüpsultan'daki bir restorana giden arkadaş grubunun arasının tartışma çıktı. Oyuncu olay sonrası sokakta taksi bulmak için yürürken motosikletli iki kişi tarafından kaçırıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, korkunç olayla Kemerburgaz'daki bir ormana götürülen oyuncu, önce darp edildi sonra tecavüze uğradı.
Tecavüzcülerin elinden bir kamyonun önüne atlayarak kurtulan oyuncu, hemen karakola giderek şikayetçi oldu.