Genç Osman'ın cesedi buraya atılmıştı! Restore ediliyor

Türkiye’nin ve dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olan Yedikule Hisarı ve zindanları yıllar sonra kapılarını tekrar ziyaretçilere açacak. Fatih Belediyesi’nin mülkiyetindeki İstanbul’un simge eserlerinden biri olan ve Bizans’tan Osmanlı’ya kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Tarihi Yedikule Hisarı, şehrin tarihsel dokusuna uygun restorasyonu devam ediyor.