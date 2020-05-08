Genç modelden örnek hareket! Korona ile savaşıyor ama nasıl
İngiltere'de modellik yapan Harriett Rose, corona virüsüyle mücadele kapsamında bir bakımevinde gönüllü olarak çalışmaya başladı.
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden İngiltere’de salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının yanı sıra gönüllülerin de çabaları dikkat çekiyor. Harriett Rose isimli genç modelin örnek davranışı İngiliz medyasında geniş yer buldu.
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Kent bölgesinde yaşayan Harriett Rose isimli genç modelin örnek davranışı İngiliz medyasında geniş yer buldu. Pek çok ünlü markanın defilesinde boy gösteren Rose, salgın sürecinde mesleğine yapamasa da boş durmadı.
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Adını vermediği bir bakımevinde gönüllü olarak çalışmaya başlayan Rose, sosyal medyadan önlüğü üzerinde bir fotoğrafını paylaştı.
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Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Rose, bulunduğu bakımevinde hiçbir vakaya rastlanmamasının sevincini yaşadığını belirtti.
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