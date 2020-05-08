Genç modelden örnek hareket! Korona ile savaşıyor ama nasıl

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden İngiltere’de salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının yanı sıra gönüllülerin de çabaları dikkat çekiyor. Harriett Rose isimli genç modelin örnek davranışı İngiliz medyasında geniş yer buldu.