Genç kızların boynuna Reynmen, Çakal, Mero ve Sefo dövmesi yaptırma akımı TikTok'ta patladı!
TikTok'ta son dönemde sosyal medya üzerinden ün yapmış şarkıcı ve rapçilerinin ismini boğazına ve boynuna dövme yaptırma akımı genç kızlar arasında yayıldı. Onlarca genç kız çılgınca Reynmen, Çakal, Mero ve Sefo dövmesi yaptırıyor!
TikTok başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda genç kızlar arasında yeni bir 'dövme' akımı başladı. Hayranı olduğu şarkıcının ismini boğazına ve boynuna dövme ile kazıtma akımı bir anda moda oldu. Geri dönülmesi çok zor bir karar olan dövmeyi, özellikle de isim olarak vücudun en görünür yeri olan boğaza yaptırmak sosyal medyada pek çok kullanıcı için "çılgınlık" gibi gözükse de özellikle 'Tiktok'ta hatrı sayılır sayıda genç kız hayranı olduğu Reynmen, Mero, Sefo ve Çakal gibi rapçilerin isimlerini tenine kazıtmaktan hiç imtina etmiyor. Hollywood dünyasından alışık olduğumuz sevdikleri ünlülerin yüzlerini veya isimlerini dövme yaptırma furyası Türkiye'de de böylelikle başlamış oldu. Adları en çok dövme yaptırılan Reynmen ve Enes Batur, bu tarz dövmeleri doğru bulmadıklarını açıklayarak hayranlarını uyardı.
'Eşim bile benim adımı yazdırmaz'
Bu çılgın akım, sosyal medyada tepki çekiyor. Sosyal medyada 'röportaj adam' ismiyle ünlenen Mahsun Karaca adlı sosyal medya ünlüsünün de bu dövme çılgınlığı için "Benim eşim bile boynuna 'Röportaj adam' yazdırmaz, bunlar nasıl izledikleri adamı dövme yaptırıyor" diye verdiği tepki gündem oldu.
Boğaza dövme yaptırma akımı ilk olarak Reynmen hayranı bir genç kız olan İlayda Erkan ile başladı.
Boğazına Reynmen yazdıran İlayda Erkan, Reynmen'in konser sırasında dikkatini çekmeyi başardıl ve Reynmen'in konserde yanına gelmesiyle İlayda ona dövmesini gösterdi ve o anlarda Reynmen ile arasında geçen konuşmayı TikTok'ta paylaştı.