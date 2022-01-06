Genç kızların boynuna Reynmen, Çakal, Mero ve Sefo dövmesi yaptırma akımı TikTok'ta patladı!

TikTok başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda genç kızlar arasında yeni bir 'dövme' akımı başladı. Hayranı olduğu şarkıcının ismini boğazına ve boynuna dövme ile kazıtma akımı bir anda moda oldu. Geri dönülmesi çok zor bir karar olan dövmeyi, özellikle de isim olarak vücudun en görünür yeri olan boğaza yaptırmak sosyal medyada pek çok kullanıcı için "çılgınlık" gibi gözükse de özellikle 'Tiktok'ta hatrı sayılır sayıda genç kız hayranı olduğu Reynmen, Mero, Sefo ve Çakal gibi rapçilerin isimlerini tenine kazıtmaktan hiç imtina etmiyor. Hollywood dünyasından alışık olduğumuz sevdikleri ünlülerin yüzlerini veya isimlerini dövme yaptırma furyası Türkiye'de de böylelikle başlamış oldu. Adları en çok dövme yaptırılan Reynmen ve Enes Batur, bu tarz dövmeleri doğru bulmadıklarını açıklayarak hayranlarını uyardı.