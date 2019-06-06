Genç kızlara taş çıkardı! Seda Sayan iç çamaşırlı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!
Seda Sayan, yaz sezonuna damga vuracak ''Son Sözüm'' adlı single için objektiflere cesur pozlar verdi.
Şarkıcı Seda Sayan, söz-müziği Lara'ya ait ''Son Sözüm'' adlı single'ın imaj fotoğrafları için geçtiğimiz günlerde Tamer Yılmaz'ın objektifine poz verdi. Sayan, iddialı pozlarıyla dikkat çekti. 53 yaşındaki Sayan, fit vücuduyla adeta genç kızlara taş çıkardı.
Seda Sayan'ın yeni single için objektiflere verdiği iç çamaşırlı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Sayan'ın bu cesur pozu, takipçileri tarafından çok beğenildi. Dinç ve genç kalmak adına sporuna ve sağlığına dikkat eden Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda yüzünü gerdirirkenki görüntüleri canlı yayınla takipçileriyle paylaşmış ve olay olmuştu.
Son olarak Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına katılan Seda Sayan, samimi açıklamalarda bulunmuştu. Sayan, ''Hayatımda kimse yok diye yalnız değilim. Ailem, dostlarım yanımda. Artık evlenmem çünkü hep başarısız oldum. Ama kabul ediyorum, suç bendeydi. Hep çok çalıştım. İşimi ön planda tuttum'' diyerek bir erkekte dürüstlük, sadakat, netlik aradığını söylemişti.
Sayan, yaşının sürekli gündeme gelmesine ise isyan ederek, ''Herkes bu aralar yaşıma taktı. Öyle abarttılar ki, sanki annemi ve ablamı bile ben doğurdum. 53 yaşındayım'' demişti.