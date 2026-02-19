Genç kızlara korkunç tuzak! Kasım Garipoğlu'nun partilerinde şok iddia

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "fuhuş ve uyuşturucu" ağına yönelik operasyon başlatmıştı. Soruşturmanın kilit isimlerinden Kasım Garipoğlu’nun, Boğaz’daki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlediği iddia edilmişti. Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Firari iki ismin ABD ya da Londra’da bulunduğu öne sürülüyor.