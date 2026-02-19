Genç kızlara korkunç tuzak! Kasım Garipoğlu'nun partilerinde şok iddia
Boğaz'daki yalısında günler süren uyuşturucu partileri verdiği iddia edilen firari iş adamı Kasım Garipoğlu hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı.
Kasım Garipoğlu’nun Yeniköy’deki yalıda düzenlediği iddia edilen partilere ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, İstanbul gece hayatında dillendirilen iddialara göre, söz konusu partilere ilk kez katılan bazı genç kadınların uyuşturucu kullanmayı reddettiği öne sürüldü.
Buna rağmen, yalıda daha uzun süre kalmaları ve maddeye alıştırılmaları amacıyla bilgileri dışında içeceklerine uyuşturucu karıştırıldığı iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "fuhuş ve uyuşturucu" ağına yönelik operasyon başlatmıştı. Soruşturmanın kilit isimlerinden Kasım Garipoğlu’nun, Boğaz’daki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlediği iddia edilmişti. Garipoğlu ile Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Firari iki ismin ABD ya da Londra’da bulunduğu öne sürülüyor.