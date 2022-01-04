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Genç kızın sütyeninden çıkan şey inanılmaz! Polis şüphelenip durdurunca ifşa oldu

Genç kızın sütyeninden çıkan şey inanılmaz! Polis şüphelenip durdurunca ifşa oldu

ADANA’da şüphe üzerine durdurulan kadın ve erkeğin üzerlerinde yapılan aramada kadının sütyeninde hassas terazi, erkeğin cebinden ise uyuşturucu madde çıktı.

Genç kızın sütyeninden çıkan şey inanılmaz! Polis şüphelenip durdurunca ifşa oldu

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde genç bir kızın sütyeninden çıkan şey polisleri bile şaşkına çevirdi. Alınan bilgiye göre, bölgelerinde devriye görevi yapan Yüreğir Devriye Ekipleri, şüphelendikleri Ece Y. İle Serdar K.’yı durdurdu.

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Genç kızın sütyeninden çıkan şey inanılmaz! Polis şüphelenip durdurunca ifşa oldu

Durdurulan şüpheliler GBT sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis üzerlerinde arama yaptı.

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Genç kızın sütyeninden çıkan şey inanılmaz! Polis şüphelenip durdurunca ifşa oldu

Serdar K.’nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu hap, esrar maddesi ve 6 bin TL ele geçirildi.

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Genç kızın sütyeninden çıkan şey inanılmaz! Polis şüphelenip durdurunca ifşa oldu

Yüreğir Devriye Ekipleri’nde görev yapan kadın polis memurunun, Ece Y’nin üzerinde yaptığı aramada ise sütyeninden hassas terazi buldu. 

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