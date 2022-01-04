Genç kızın sütyeninden çıkan şey inanılmaz! Polis şüphelenip durdurunca ifşa oldu

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde genç bir kızın sütyeninden çıkan şey polisleri bile şaşkına çevirdi. Alınan bilgiye göre, bölgelerinde devriye görevi yapan Yüreğir Devriye Ekipleri, şüphelendikleri Ece Y. İle Serdar K.’yı durdurdu.