Genç kızın mesleğini duyan inanamıyor!

Genç kızın mesleğini duyan inanamıyor!

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan genç kızın mesleğini duyan inanamıyor!.. Miss England finalisti olan 19 yaşındaki Ella Rees, modellik işinden arta kalan zamanlarında yaptığı meslekle duyanları hayrete düşürüyor.

Genç kızın mesleğini duyan inanamıyor! - Sayfa 1

Miss England finalisti olan 19 yaşındaki Ella Rees, modellik işinden arta kalan zamanlarında yaptığı meslekle duyanları hayrete düşürüyor.

17
Genç kızın mesleğini duyan inanamıyor! - Sayfa 2

Miss England yarışmasının finalisti Elle Rees, boş zamanlarında yaptığı meslekle duyanları şaşkına çeviriyor.

27
Genç kızın mesleğini duyan inanamıyor! - Sayfa 3

19 yaşındaki güzel, modellik yapmadığı zamanlarda ağır sanayide forklift uzmanı olarak çalışıyor.

37
Genç kızın mesleğini duyan inanamıyor! - Sayfa 4

Küçük yaşından beri arabalara ilgi duyduğunu söyleyen Rees, kadınların ağır sanayide çalışamayacağı algısını yıkmayı amaçlıyor.

47