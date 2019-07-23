Genç kızın mesleğini duyan inanamıyor!
Güzelliğiyle kendine hayran bırakan genç kızın mesleğini duyan inanamıyor!.. Miss England finalisti olan 19 yaşındaki Ella Rees, modellik işinden arta kalan zamanlarında yaptığı meslekle duyanları hayrete düşürüyor.
Miss England finalisti olan 19 yaşındaki Ella Rees, modellik işinden arta kalan zamanlarında yaptığı meslekle duyanları hayrete düşürüyor.
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Miss England yarışmasının finalisti Elle Rees, boş zamanlarında yaptığı meslekle duyanları şaşkına çeviriyor.
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19 yaşındaki güzel, modellik yapmadığı zamanlarda ağır sanayide forklift uzmanı olarak çalışıyor.
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Küçük yaşından beri arabalara ilgi duyduğunu söyleyen Rees, kadınların ağır sanayide çalışamayacağı algısını yıkmayı amaçlıyor.
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