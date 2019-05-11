Genç kızın acı dramı günde 2 saatini makyaja harcıyor! İşte sebebi
İskoçya’da yaşayan 19 yaşındaki Abigail Collins 10 yaşından bu yana kistik sivilce problemi yaşıyor!
Her geçen gün özgüvenini kaybettiğini belirten genç kız bu yaşadıklarını anlattıktan sonra çoğu kişiye ilham olmayı amaçlıyor. İşte genç kızın başından geçenler…
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19 yaşında İskoçya’da yaşayan Abigail Collins 10 yaşından bu yana kistik akne problemi yaşıyor.
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Ergenliğinde ortaya çıkan ve günümüze kadar yüzünün her geçen gün daha da kötüye gittiğini söyleyen Abigail Collins sivilceleri yüzünden özgüvenini kaybettiğini okula gitmeden önce her sabah 2 saatini sivilcelerini kapatmak için makyaj yaptığını açıkladı.
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Lisede özellikle sivilceleri yüzünden çoğu kişinin ondan uzak durduğunu bazı zamanlar da öğrenciler tarafından zorbalığa uğradığını bu yüzden de özellikle erkeklerden uzak durduğunu belirtti.
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