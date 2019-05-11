Genç kızın acı dramı günde 2 saatini makyaja harcıyor! İşte sebebi

Ergenliğinde ortaya çıkan ve günümüze kadar yüzünün her geçen gün daha da kötüye gittiğini söyleyen Abigail Collins sivilceleri yüzünden özgüvenini kaybettiğini okula gitmeden önce her sabah 2 saatini sivilcelerini kapatmak için makyaj yaptığını açıkladı.