Genç kızın acı dramı günde 2 saatini makyaja harcıyor! İşte sebebi

Genç kızın acı dramı günde 2 saatini makyaja harcıyor! İşte sebebi

İskoçya’da yaşayan 19 yaşındaki Abigail Collins 10 yaşından bu yana kistik sivilce problemi yaşıyor!

Genç kızın acı dramı günde 2 saatini makyaja harcıyor! İşte sebebi - Sayfa 1

Her geçen gün özgüvenini kaybettiğini belirten genç kız bu yaşadıklarını anlattıktan sonra çoğu kişiye ilham olmayı amaçlıyor. İşte genç kızın başından geçenler…

18
Genç kızın acı dramı günde 2 saatini makyaja harcıyor! İşte sebebi - Sayfa 2

19 yaşında İskoçya’da yaşayan Abigail Collins 10 yaşından bu yana kistik akne problemi yaşıyor.

28
Genç kızın acı dramı günde 2 saatini makyaja harcıyor! İşte sebebi - Sayfa 3

Ergenliğinde ortaya çıkan ve günümüze kadar yüzünün her geçen gün daha da kötüye gittiğini söyleyen Abigail Collins sivilceleri yüzünden özgüvenini kaybettiğini okula gitmeden önce her sabah 2 saatini sivilcelerini kapatmak için makyaj yaptığını açıkladı.

38
Genç kızın acı dramı günde 2 saatini makyaja harcıyor! İşte sebebi - Sayfa 4

Lisede özellikle sivilceleri yüzünden çoğu kişinin ondan uzak durduğunu bazı zamanlar da öğrenciler tarafından zorbalığa uğradığını bu yüzden de özellikle erkeklerden uzak durduğunu belirtti.

48