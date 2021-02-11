Genç kızı o halde gören annesi çok oldu! Yaptığı son paylaşım yürek burktu
18 yaşındaki sosyal medya fenomenini yürek yakan ölümü dünyada büyük ses getirdi. Genç kızın son paylaşımı olay oldu.
Dünyada en çok indirilen ve milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması olan TikTok'a dair kötü haberler gelmeye devam ediyor. Uygulamada kullanıcılar, beğeni almak uğruna akılalmaz yöntemlere başvuruyor.
Gelen ölüm haberleri sosyal medya platformunu daha da tartışılır hale getiriyor.
Son olarak 18 yaşındaki Dee lakaplı TikTok yıldızı Dazhariaa Quint Noyes, "Hepinizin canını sıktığımı biliyorum. Bu son paylaşımım" diyerek yaşamına son verdi.
Annesi, Tiktok yıldızının Facebook hesabından yaptığı paylaşımla kızının kendini asarak intihar ettiğini doğruladı. Anne kızının intihar ettiğini görünce büyük şok yaşadı.