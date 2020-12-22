Genç kızı cinsel ilişki sırasında öldürdü anlattıkları kan dondurdu: Öldürüp çıplak şekilde...
Dünyayı gezerken doğum gününün ertesinde ortadan kaybolan 22 yaşındaki genç kadının cansız bedeni, ormanda toprağın altına gömülü halde bulunmuştu. Olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı.
Sırt çantasıyla uçağa atlayıp tek başına dünyayı gezmek isteyen 22 yaşındaki Grace Millane'nin cesedi, bir ormanda toprağın altına gömülü halde bulunmuştu. Yeni Zelanda'dayken çöpçatan sitesinden tanıştığı adamla çıktığı randevu, genç kızın sonu olmuştu.
22 yaşındaki Grace'in, internette tanışarak buluştuğu bir adamla cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Gazete manşetlerinden uzun süre inmeyen olayla ilgili kan donduran detaylar, mahkemede ortaya dökülmüştü.
Mahkeme, Grace Millane'in katili ile ilgili kararını verdi. Genç kadını cinsel ilişki sırasında kazara öldürdüğünü iddia eden zanlı, ömür boyu hapse mahkum edildi.