Genç kıza sınıfın ortasında tecavüz ettiler! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti
HİNDİSTAN'da her gün yaşanan tecavüz olaylarına bir yenisi daha eklendi. Son yaşanan olay ülkede büyük tepki çekti.
Hindistan'da 17 yaşındaki genç kız, Uttar Prades eyaletinde bulunan Jhansi Üniversitesi kampüsünde gitti. Genç kız burada erkek arkadaşını beklemeye başladı.
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Yanına gelen bir grup, genç kızı kampüsün içinde öğrencilerin sınava girdiği bir sınıfa zorla götürdü.
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Şahıslardan biri, sınavda olan öğrencilerin gözü önünde kıza tecavüz etti.
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Öğrenciler ise müdahale etmek yerine izleyip videoya çekti.
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