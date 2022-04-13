Genç kadınla görüntüleri ifşa olmuştu! Mahsun Kırmızıgül'ü boşayan Ece Binay: Evliliğimizin başından beri...
Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliğini bitiren avukat Ece Binay sessizliğini bozdu.
Mahsun Kırmızıgül ile avukat eşi Ece Binay'ın evliliği tek celsede bitti. Mahsun Kırmızıgül'ün eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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37 yaşındaki Ece Binay ile evliyken 53 yaşındaki sanatçının, genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkmıştı.
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Kırmızıgül ile genç kadının ayna karşısında çekilen bir pozu da ifşa olunca Ece Binay eşini evden kovmuştu.
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Ece Binay ifşanın ardından, Kırmızıgül soyadını sosyal medya profilinden silmişti.
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