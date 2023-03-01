Genç kadına dehşeti yaşattı! Darp edip havaya ateş açtı: Suç makinesi saldırgan polisten kaçamadı

Kadını darbedip ateş açtı

Otoparkta aracını almaya giden Gökhan M., Emrah E.'nin S.B.'yi darbettiği anları görünce müdahale etmek istedi. Bunun üzerine Emrah E., Gökhan M.'nin yanına giderek onu da darbetti. Bir süre sonra oturdukları daireye çıkmak için asansöre binmek isteyen Emrah E. ile S.B. tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Emrah E., elinde bulunan silah ile koridora doğru bir el ateş etti. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı.