Genç kadına asansörde dehşeti yaşatmıştı! O cani için istenilen ceza belli oldu!
Pendik’te asansörde baygınlık geçiren genç kızı tekme ve yumruklarla darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şahsın olayına ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, “canavarca hisle kasten yaralama” ve “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplamda 5 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istendi.
Pendik'te 23 Ekim günü bir sitenin asansöründe yaşanan olayda, Gökhan B. evine gelen Tuana K.'yi darp etmişti. İddiaya göre Gökhan B.'nin asansörde tekme tokat dövdüğü Tuana K. baygınlık geçirmiş, Gökhan B. genç kadını dışarı çıkarmıştı. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Gökhan B., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, tarafların arkadaş oldukları, olay günü Tuana K.'nin Gökhan B.'yi görmek için evine gittiği, ardından şüpheli Gökhan B.'nin müşteki Tuana K.'den gitmesini istediği, müştekinin gitmek istemediğini söylemesi üzerine şüphelinin alkollü kadını zorla asansöre bindirdiği ve yumruklamaya başladığı belirtildi.
Şüphelinin asansörde bayılan müştekiyi kaldırarak vurmaya devam ettiğinin altı çizilen iddianamede, müştekinin yaralarının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde olduğunun tespit edildiği aktarıldı.