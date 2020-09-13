Genç kadın sigortadan para almak için testereyle elini kesti! Aldığı ceza ile şok oldu
SLOVENYA’da, mahkeme, sigorta şirketlerinden para almak için daire testereyle elini kesen kadına iki yıl hapis cezası verdi.
Slovenya’da, mahkeme, sigorta şirketlerinden para almak için daire testereyle elini kesen kadına iki yıl hapis cezası verdi.
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Mahkeme, başkent Ljubljana’da yaşayan 22 yaşındaki Julija Adlesic’in erkek arkadaşıyla plan yaparak sigorta şirketlerini dolandırmayı amaçladığına hükmetti.
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Erkek arkadaşı üç yıl, onun babası bir yıl hapis cezası aldı. Erkek arkadaşının babasına verilen ceza ertelendi.
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Adlesic’in 2019 yılının başında elini kesmeden bir yıl önce beş sigorta şirketiyle, toplam 1 milyon avroluk (8.86 milyon lira) poliçe imzaladığı belirtildi.
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