Genç kadın öğretmen soyunup sosyal medyadan paylaştı! Veliler isyan etti ve kovuldu
RUSYA 23 yaşındaki öğretmen Viktoria Kashirina'nın sosyal medya paylaşımını tartışıyor. Kashirina, soyunduğu anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca veliler büyük tepki gördü. Velilerin tepkisi üzerine okul yönetimi genç öğretmen hakkında soruşturma açtı.
Rusya'da 23 yaşındaki öğretmen Viktoria Kashirina, soyunduğu anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca velilerin tepki gösterdi. Okul yönetimi genç öğretmen hakkında soruşturma açtı. Öğretmenin kovulduğu belirtildi.
Tahrik edici bir şekilde kendine dokunduğu ve zeminde dans ettiği görüntülerden dolayı gelen tepkiler karşısında öğretmen, videoyu öğrencileri görsün diye paylaşmadığını söyleyerek kendisini savundu.
Bir velinin Rus Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan Viktoria'ya kız öğrencilere kötü örnek olduğunu söyleyip sosyal medya hesabını kapatma çağrısında bulundu.
Yanlış bir şey yapmadığını söyleyen Viktoria, öğrencilerini engelleyeceğini söyledi. Genç öğretmen şöyle devam etti: