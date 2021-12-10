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Genç kadın öğretmen soyunup sosyal medyadan paylaştı! Veliler isyan etti ve kovuldu

Genç kadın öğretmen soyunup sosyal medyadan paylaştı! Veliler isyan etti ve kovuldu

RUSYA 23 yaşındaki öğretmen Viktoria Kashirina'nın sosyal medya paylaşımını tartışıyor. Kashirina, soyunduğu anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca veliler büyük tepki gördü. Velilerin tepkisi üzerine okul yönetimi genç öğretmen hakkında soruşturma açtı.

Genç kadın öğretmen soyunup sosyal medyadan paylaştı! Veliler isyan etti ve kovuldu

Rusya'da 23 yaşındaki öğretmen Viktoria Kashirina, soyunduğu anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşınca velilerin tepki gösterdi. Okul yönetimi genç öğretmen hakkında soruşturma açtı. Öğretmenin kovulduğu belirtildi. 

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Genç kadın öğretmen soyunup sosyal medyadan paylaştı! Veliler isyan etti ve kovuldu

Tahrik edici bir şekilde kendine dokunduğu ve zeminde dans ettiği görüntülerden dolayı gelen tepkiler karşısında öğretmen, videoyu öğrencileri görsün diye paylaşmadığını söyleyerek kendisini savundu.

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Genç kadın öğretmen soyunup sosyal medyadan paylaştı! Veliler isyan etti ve kovuldu

Bir velinin Rus Dili ve Edebiyatı öğretmeni olan Viktoria'ya kız öğrencilere kötü örnek olduğunu söyleyip sosyal medya hesabını kapatma çağrısında bulundu.

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Genç kadın öğretmen soyunup sosyal medyadan paylaştı! Veliler isyan etti ve kovuldu

Yanlış bir şey yapmadığını söyleyen Viktoria, öğrencilerini engelleyeceğini söyledi. Genç öğretmen şöyle devam etti:

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