Genç kadın estetik merkezine güle oynaya gitmişti! Doğum günü ölüm tarihi oldu
Hong Kong'da yaşayan moda imparatoru genç kadın gittiği estetik merkezi hayatının sonu oldu.
Hong Kong moda imparatoru Bonnie Evita Law, 35. doğum günü için estetik yaptırmak istedi. Talihsiz kadın, ruhsatsız olduğu belirtilen merkezde yapılan operasyon sırasında hayatını kaybetti.
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Geçen şubat ayında meydana gelen olay ile ilgili soruşturma başlatan polis, Bonnie'nin gittiği estetik merkezinin ruhsatı olmadığını ve yasadışı bir şekilde hizmet verdiğini söyledi.
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Merkezde çalışan personelin Evita'ya anestezi verildiği sırada ihmalkar davranarak fenalaşıp ölmesine sebep olduğu tespit edildi.
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35 yaşındaki Evita, operasyon masasında fenalaşıp komaya girince başka bir hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
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