Genç kadın eşinin yasak aşkından gelen mesajla sarsıldı! Bahri'den hamileyim... Mağdurken şüpheli oldu!
İstanbul'da 24 yaşındaki Melek K.'ye 5 yıllık eşi Bahri ihanet etti. Genç kadın eşinin yasak aşk yaşadığı Gamze'den gelen mesajlarla sarsıldı. Eşinin yasak aşkına cevap veren kadın, mağdurken şüpheli durumuna düştü. İşte detaylar...
İstanbul'da yaşayan Melek K. (24), 5 yıllık eşi Bahri K.'nın kendisini aldattığını öğrenince büyük bir şok yaşadı. Eşiyle kavga etmesine rağmen barışan genç kadın, kısa süre sonra eşinin sevgilisi Gamze'den gelen mesajlarla sarsıldı.
"Bahri'den hamileyim..."
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; Gamze isimli kadının Melek K.'ya attığı mesajlarda, "Eşini seviyorum, biz birlikte olduk" ifadeleri yer aldı. Daha sonra ise, "Bahri'den hamileyim, seni süründüreceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulundu.
"Kim bilir kimden hamile kaldın"
Eşinin sevgilisiyle fotoğraflarını da gören Melek K., öfkeyle karşılık vererek, "Kim bilir kimden hamile kaldın, benim kocamı ayartıyorsun" şeklinde yanıt verdi. Ardından karakola giderek şikayetçi oldu.
Mağdurken şüpheli oldu
İfadesinde "Tehdit ve hakaretine maruz kalınca ben de hakaret ettim" diyen Melek K., evraklarda hem müşteki hem şüpheli olarak kayda geçti.