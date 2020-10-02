Genç kadın 8 aydır görmediği evlatlarına Esra Erol'da kavuştu
Hasret Esra Erol'da son buldu! ATV'nin sevilen sunucusu Esra Erol, bir aileyi daha kavuşturdu. 8 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Arzu Ulu, evlatlarına ve ailesine kavuştu.
8 ay önce gizemli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Arzu Ulu’ya aylar sonra Esra Erol ulaşmıştı. Genç kadın, canlı yayına bağlanarak 'çocuklarını çok özlediğini' dile getirmişti
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Esra Erol, bu çağrıya sessiz kalmadı ve günler sonra Arzu Ulu'ya sürpriz yaparak onu ailesi ve evlatları ile buluşturdu. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı.
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Esra Erol’da programında evlatlarına ve ailesine kavuşan Arzu Ulu, gözyaşlarına hakim olamadı.
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Öte yandan; aylar sonra kızlarına kavuşmanın sevincini yaşayan acılı aile, Esra Erol’a teşekkürlerini iletti.
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