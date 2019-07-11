Genç hostes gizli sevgilisiyle otelde buluştu! Sonu korkunç bitti
RUSYA 'da gizli sevgilisiyle otel odasında buluşan 23 yaşındaki hostesin sonu korkunç bitti. Odaya giren kat görevlileri gördükleri manzara karşısında dehşete düştü.
Rusya'da yaşayan 23 yaşındaki hostes Albina Mukhametzyanova, uçuş sonrası havalimanı yakınındaki bir otelde gizli sevgilisiyle birlikte bir oda kiraladı. Çift odaya yerleştikten sonra genç hostesin sevgilisi birkaç saat sonra resepsiyona indi.
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Hostesin gizli sevgilisi resepsiyon görevlisine odayı birgün daha kiralamak istediğini söyledi. Odayı bir gün daha kiralayan gizli sevgili çağırdığı taksiye binerek otelden gitti. Ertesi gün çıkış yapılmayınca odaya otel görevlileri girdi.
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Odaya giren kat görevlileri gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler.
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Görevliler banyoda küvetin içinde genç kadının cesediyle karşılaştılar.
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