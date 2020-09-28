Genç doktorun verdiği kararla hayatı tepetaklak oldu
26 yaşındaki Brezilyalı Rayane Laura Souza, hem doktorluk hem de modellik üzerine kariyer yapmaya çalışıyordu. Ancak güzellik yarışmasına katıldıktan sonra olanlar oldu.
Rayane Laura Souza, hayatını hem modellik hem de doktorluk yaparak kazanıyordu. Bolivya'da yaşayan 26 yaşındaki genç kadın, geçen yıl bir güzellik yarışmasına katıldığında ise hayatı tepetaklak oldu.
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Brezilya'da yaşayan doktor Rayane Laura Souza, geçen yıl güzellik yarışmasına katılma kararı aldığında, bunun doktorlukla bir arada yürüttüğü modellik kariyeri için iyi bir adım olacağını düşünmüştü.
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26 yaşındaki genç kadın, yarışmanın favorilerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak yarışmayı kazanamadı.
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Rayane, güzellik yarışmasına katılabilecek zamanı kendine tanıyabilmek ve yarışma kampına katılabilmek için doktorluğu geçici olarak bırakmak zorunda kaldı.
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