Genar Araştırma son seçim anketini paylaştı: AK Parti yine birinci

GENAR Araştırma Şirketi'nin son seçim anketine göre AK Parti birinci sırada yer alırken, CHP ise ikinci sıraya yerleşti.

Genar Araştırma son seçim anketini paylaştı: AK Parti yine birinci - Resim: 1

Zaman zaman erken seçim tartışmaları gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında ise “birinci parti” tartışmaları devam ediyor. 

Genar Araştırma son seçim anketini paylaştı: AK Parti yine birinci - Resim: 2

Hal böyle olunca seçim anketleri, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, GENAR Araştırma tarafından yapılan son anket sonuçları paylaşıldı. 

Genar Araştırma son seçim anketini paylaştı: AK Parti yine birinci - Resim: 3

"BİRİNCİ PARTİ POZİSYONU DEĞİŞMEDİ"

Genar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş'ın sosyal medya hesabından "GENAR TÜRKİYE RAPORU 2025.  Birinci parti pozisyonu değişmedi." denilerek veriler paylaşıldı. 

Genar Araştırma son seçim anketini paylaştı: AK Parti yine birinci - Resim: 4

AK PARTİ YÜZDE 33'LE İLK SIRADA

GENAR Araştırma tarafından yapılan son ankette ilk sırada yer alan parti yine değişmedi.

