Gemlik’in vitrini yenileniyor

"Kasım ayında yaşanan fırtına ve deniz taşkınları nedeniyle kıyı yapılarında zararlar oluştu. Bu zararları ortadan kaldırmak için ekiplerimiz burada çalıştı. Şimdi de Gemlik sahilini deniz taşkınlarından, fırtınadan koruyacak çalışmaları başlatıyoruz. Gemlik’te yapacağız daha çok işler var. Bizim işimiz, gücümüz hizmet. Biz Cumhur İttifakı çatısı altında bir araya gelen partiler olarak bu milletin bir sorununu daha çözebilir miyiz, onun hesabı içerisindeyiz. İnşallah ilçe ve Büyükşehir uyumunu sağlayacak Cumhur İttifakı bayrağını burada göndere çekeceğiz. El birliği, uyum, ahenk kıymetli ve değerli. Gemlik gibi bir derdi olmayan yaklaşımlarla 5 yıl daha ziyan etmemek için halkımızdan duyarlılık bekliyorum. Kalan 50 gün içinde kapı kapı gezeceğiz, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Derdimizi, heyecanımızı anlatacağız. Biz Gemlik’i, Bursa’yı, Türkiye’yi dert edindik. Vatan, millet, devlet, bayrak hassasiyeti olanlarla bir araya geldik. Şehirlerimizi abat etmek, halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için el birliğiyle hareket ediyoruz. Temelini attığımız çalışma ilçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.