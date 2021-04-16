Gemlik Sahili'nde balıkçılara 'Plankton' darbesi: Deniz yüzeyini kapladı ağlara hasar verdi
MARMARA Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu tabakayla kaplandı.
İlkbaharda deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle biyolojik mevsimsel olay olarak meydana gelen plankton patlaması, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi kıyısını kahverengi tabakayla kaplandı.
Sahilin durumunu olduğunu görenler şaşırırken, bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Plankton çoğalmalarının deniz kirliliği olmadığı belirtildi.
Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısının plankton patlaması sonucu beyaza bürünmesiyle ilgili bölgedeki balıkçılar, olumsuz etkilendiklerini söyledi.
Profesyonel olarak 30 yıldır balıkçılık yapan Murat Sezginer, ufak ve büyük çaplı balıkçıların mağduriyet yaşadığını belirtti. Aralıkta başlayan bu durumun avcılığı engellediğine değinen Sezginer, şöyle konuştu...