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Gemlik Sahili'nde balıkçılara 'Plankton' darbesi: Deniz yüzeyini kapladı ağlara hasar verdi

Gemlik Sahili'nde balıkçılara 'Plankton' darbesi: Deniz yüzeyini kapladı ağlara hasar verdi

MARMARA Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu tabakayla kaplandı.

Gemlik Sahili'nde balıkçılara 'Plankton' darbesi: Deniz yüzeyini kapladı ağlara hasar verdi

İlkbaharda deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle biyolojik mevsimsel olay olarak meydana gelen plankton patlaması, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi kıyısını kahverengi tabakayla kaplandı.

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Gemlik Sahili'nde balıkçılara 'Plankton' darbesi: Deniz yüzeyini kapladı ağlara hasar verdi

Sahilin durumunu olduğunu görenler şaşırırken, bazı kişiler de cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Plankton çoğalmalarının deniz kirliliği olmadığı belirtildi.

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Gemlik Sahili'nde balıkçılara 'Plankton' darbesi: Deniz yüzeyini kapladı ağlara hasar verdi

Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısının plankton patlaması sonucu beyaza bürünmesiyle ilgili bölgedeki balıkçılar, olumsuz etkilendiklerini söyledi. 

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Gemlik Sahili'nde balıkçılara 'Plankton' darbesi: Deniz yüzeyini kapladı ağlara hasar verdi

 Profesyonel olarak 30 yıldır balıkçılık yapan Murat Sezginer, ufak ve büyük çaplı balıkçıların mağduriyet yaşadığını belirtti. Aralıkta başlayan bu durumun avcılığı engellediğine değinen Sezginer, şöyle konuştu...

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