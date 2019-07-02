Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlunun öldürülme anı!

İkili, bir araya gelerek Safa Akif İnan’ın abilerinin de bulunduğu ortamda konuşarak birbirlerinden özür diledi. Bu yıl ortaokulu bitiren ve LGS'ye giren 14 yaşındaki B.Ç. hem Safa İnan’dan, hem de abilerinden özür diledi. Kaymakam Kemal İnan’ın 14 yaşındaki oğlu Safa İnan da B.Ç.’den özür diledi. Ancak daha sonra olay yerine gelen ve bir önceki konuşmadan kimsenin tanımadığı K.E., B.K., A.S.K., İ.S. ile Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) arasında tartışma başladı.