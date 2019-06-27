Gemlik İlçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın acı günü gözyaşlarına boğuldu

Bu sırada aile üyeleri ve komşuları gözyaşlarını tutamadı. Denizli Vali Yardımcılığı görevinden şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu Safa Akif İnan (15), iddiaya göre, kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., 25 Haziran günü saat 19.30 sıralarında Amfi Park'ta buluştu.