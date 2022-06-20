Gelmiş geçmiş en kötü ev ve oda dekorasyonları

Ortamın daha güzel görünmesi için yapılan dekorasyonlar, bazen ters etki yapabiliyor. Kimine göre güzel görünen mekanlar, kimine göre ise zevksizliğin merkezi olabiliyor. İşte bakmanın bile göz yorduğu birbirinden ilginç ve bir o kadar da kötü ev dekorasyonları...