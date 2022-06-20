Gelmiş geçmiş en kötü ev ve oda dekorasyonları
Ev dekorasyonu denilince akla ilk olarak şıklık ve zarafet gelir. Ancak öyle dekorasyonlar var ki, tüm bu düşünceleri aklınızdan silip atar. İşte görüp görebileceğiniz en kötü dekorasyonlar...
Ortamın daha güzel görünmesi için yapılan dekorasyonlar, bazen ters etki yapabiliyor. Kimine göre güzel görünen mekanlar, kimine göre ise zevksizliğin merkezi olabiliyor. İşte bakmanın bile göz yorduğu birbirinden ilginç ve bir o kadar da kötü ev dekorasyonları...
120
220
320
420