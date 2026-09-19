Gelirini sokak hayvanlarına bağışlamıştı! Ajda Pekkan gözyaşlarına hakim olamadı sebebi...
Ajda Pekkan, Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserin tüm gelirini sokak hayvanları için bağışlayacağını açıkladı. Süperstar, sahnede yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı. Sanatçının duygulandığı anlar kameralara yansıdı.
Ajda Pekkan, Bursa konserinde sokak hayvanları için aldığı kararı dinleyicileriyle paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.
Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Süperstar, konserin tüm gelirini Her Eve Bir Pati Derneğine (HEPAD) bağışlayacağını açıkladı. Sanatçının konuşması sırasında duygulandığı anlar kameralara yansıdı.
KONSER GELİRİNİ SOKAK HAYVANLARINA BAĞIŞLADI
Ajda Pekkan, Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda binlerce müzikseverle buluştu.
Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya dinleyicileri de konser boyunca eşlik etti.
Gecede müzik kadar Pekkan'ın sokak hayvanları için yaptığı açıklama da öne çıktı.
Ünlü sanatçı, konserden elde edilen gelirin tamamının Her Eve Bir Pati Derneğine bağışlanacağını duyurdu.
SAHNEDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Bağış kararını dinleyicileriyle paylaşırken duygulanan Ajda Pekkan, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
Süperstar'ın sahnede ağladığı anlar kameralara yansırken Bursa'daki konser, sanatçının sokak hayvanlarına yönelik desteğiyle de hafızalarda yer etti.