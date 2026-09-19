Gelirini sokak hayvanlarına bağışlamıştı! Ajda Pekkan gözyaşlarına hakim olamadı sebebi...

Gelirini sokak hayvanlarına bağışlamıştı! Ajda Pekkan gözyaşlarına hakim olamadı sebebi...

Ajda Pekkan, Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği konserin tüm gelirini sokak hayvanları için bağışlayacağını açıkladı. Süperstar, sahnede yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarına hâkim olamadı. Sanatçının duygulandığı anlar kameralara yansıdı.

Serap Aydoğan
Serap Aydoğan
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Gelirini sokak hayvanlarına bağışlamıştı! Ajda Pekkan gözyaşlarına hakim olamadı sebebi... - Resim: 1

Ajda Pekkan, Bursa konserinde sokak hayvanları için aldığı kararı dinleyicileriyle paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.

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Gelirini sokak hayvanlarına bağışlamıştı! Ajda Pekkan gözyaşlarına hakim olamadı sebebi... - Resim: 2

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Süperstar, konserin tüm gelirini Her Eve Bir Pati Derneğine (HEPAD) bağışlayacağını açıkladı. Sanatçının konuşması sırasında duygulandığı anlar kameralara yansıdı.

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Gelirini sokak hayvanlarına bağışlamıştı! Ajda Pekkan gözyaşlarına hakim olamadı sebebi... - Resim: 3

KONSER GELİRİNİ SOKAK HAYVANLARINA BAĞIŞLADI

Ajda Pekkan, Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda binlerce müzikseverle buluştu.

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Gelirini sokak hayvanlarına bağışlamıştı! Ajda Pekkan gözyaşlarına hakim olamadı sebebi... - Resim: 4

Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya dinleyicileri de konser boyunca eşlik etti.

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Gelirini sokak hayvanlarına bağışlamıştı! Ajda Pekkan gözyaşlarına hakim olamadı sebebi... - Resim: 5

Gecede müzik kadar Pekkan'ın sokak hayvanları için yaptığı açıklama da öne çıktı.

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Gelirini sokak hayvanlarına bağışlamıştı! Ajda Pekkan gözyaşlarına hakim olamadı sebebi... - Resim: 6

Ünlü sanatçı, konserden elde edilen gelirin tamamının Her Eve Bir Pati Derneğine bağışlanacağını duyurdu.

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Gelirini sokak hayvanlarına bağışlamıştı! Ajda Pekkan gözyaşlarına hakim olamadı sebebi... - Resim: 7

SAHNEDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bağış kararını dinleyicileriyle paylaşırken duygulanan Ajda Pekkan, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

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Gelirini sokak hayvanlarına bağışlamıştı! Ajda Pekkan gözyaşlarına hakim olamadı sebebi... - Resim: 8

Süperstar'ın sahnede ağladığı anlar kameralara yansırken Bursa'daki konser, sanatçının sokak hayvanlarına yönelik desteğiyle de hafızalarda yer etti.

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Ajda Pekkan