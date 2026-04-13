Geliri ile çok konuşulmuştu! Eski hakem Elif Karaarslan gözaltına alındı
Ünlü isimlere yönelik düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlar aralarında TFF'nin ihraç ettiği eski hakem Elif Karaarslan da yer aldı. 2024 yılında hakemlikten ihraç edilmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarına yönelen eski hakem Elif Karaarslan kazancıyla dikkat çekiyor.
NTV'de yer alan habere göre kariyerine futbolcu olarak başlayan ardından hakemlik yapan Karaarslan'ın Instagram'da yaklaşık 800 bin takipçisi bulunuyor. Karaarslan buradan abonelik sistemi de açarak kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.
25 BİN ÜYE 2 MİLYON TL GELİR
Instagram'da 25 bin 600 abonesi olan Karaarslan, bu üyelerin her birinden aylık 79.90 TL alıyor. Karaarslan'ın aylık toplam kazancı sadece abonelerden 2 milyon lirayı aşıyor. Sponsorlu işler de eklenince bu rakam daha da artabilir.