 'Gelir Garantili' dolar kazanacaklardı! 500'den fazla kişiyi 2 milyon dolar çarptı

Yabancı bir e-ticaret sitesinde ticaret yaparak dolar kazanma hayali kuran 500’den fazla kişinin, online danışmanlık hizmeti veren bir şirket tarafından 2 milyon doları aşkın dolandırıldığı iddia edildi. ‘Gelir Garantisi’ isminde ‘saadet’ zincirine benzeyen bir sistem kuran şirketin, büyük vurgunun ardından kayıplara karıştığı öne sürüldü. Paraları buhar olan Türkiye'nin farklı illerindeki çok sayıda mağdur da şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.