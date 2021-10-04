Gelinlik giymek 60 yaşında nasip olabildi!

Oltu ilçesindeki Efkan Ala Kültür Merkezi'nde yapılan düğüne, Mübeccel Çakmak Aykul ve Salih Aykul çifti araç konvoylarıyla geldi. Konfetiler patlatılarak salona giren çift, ilk danslarını etti. Oltu Belediyesi Nikah Memuru Serkan Alkan'ın nikahlarını kıydığı çift, ardından düğün pastasını kesip birbirlerine ikram etti.