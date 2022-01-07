Gelinimizi serbest bırakın! Oğlumuz 24 yıldır işkence etti o hapishanede yatacak gelin değil..
Konya'nın Beyşehir ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa K'nin ailesi, gelinleri Fatma K'den şikayetçi olmayarak tahliyesini istedi. Kaynana Güllü K, "24 senenin işkencesini gelinim, yavrum çekiyor. Bunun çektiğini kimse çekemez. Bu, hapishanede yatacak bir gelin değil, kendi evladım gibi severim" derken kızı Güllü Ç, "Annemin canına tak etmeseydi bunu yapacak asla öyle bir kadın değildi. Annemi kurtarın, annem masum" dedi.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Mustafa K'nin ailesi, gelinleri Fatma K'den şikayetçi olmayarak tahliyesini istedi. Alkollü geldiği evdeki örümcek ağının temizlenmediği gerekçesiyle çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen Mustafa K'nin ölümüyle sonuçlanan kavga nedeniyle annesi Güllü ve babası Ferruh K, emniyette ifade verdi.
Hamidiye Mahallesi'nde olayın yaşandığı iki katlı müstakil evin üst katında ikamet eden kayınvalide Güllü ve kayınpeder Ferruh K, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelinlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtti. Gelininin fotoğrafını öpen Güllü K, ölen oğullarının uzun süredir kendilerine küs olduğunu ve kendilerini de tehdit ettiğini söyledi. Oğlunun gelini ve torunlarına şiddet uyguladığını dile getiren Güllü K, şunları ifade etti:
"24 senenin işkencesini gelinim, yavrum çekiyor. 'Yavrum, şunu bırak.' dedim, 'Bırakmam anne, çocuklarım ele baba demesin.' dedi. Bunun çektiğini kimse çekemez. Bu, hapishanede yatacak bir gelin değil. Kendi evladım gibi severim. Ne olur bunu kurtarın. Büyük torunum evli, 13 ve 17 yaşındaki torunlarımı hepinize emanet ediyorum. Benim cezaevindeki kuzumu oradan kurtarın. Ben ölmeden, gözlerim görürken Allah'ın emanetini ben buna teslim edeyim yavrularımı. Hapisten salınmasını istiyorum. Benim Fatma'mın hiçbir suçu yok."
Kayınpeder Ferruh K. de ellerinden bir şey gelmediğini belirterek, "6 aydır konuşmazdı bizimle, çocuklarını dahi göndermezdi. Çocukları biz özlüyorduk. Uzaklaştırma verdiler, iki gün uzaklaştırıyorsun, üçüncü gün geliyor. Ne olacak bu? Hiçbir şey olmadı. Bu şekilde devam etti gitti. Ben de kızımızın bir an önce kurtulmasını istiyorum. Çocuklarının başına dönsün. Biz ne kadar iyi de olsak illa annesi." şeklinde konuştu.