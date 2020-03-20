Gelinim Olur Musun'un fenomen gelini Sinem Umaş coronavirüs sözlerine tepki yağdı!
Bir döneme damga vuran Gelinim Olur Musun programıyla adını duyuran Sinem Umaş, herkesin koronavirüs salgını sonrası evine kapanmasıyla ilgili yaptığı paylaşımla şoke etti. Umaş'a tepkiler çığ gibi yağıyor.
Seneler öncesinden katıldığı evlilik programının olaylı Semra Kaynana'nın olaylı gelini Sinem Umaş yine gündem oldu. Umaş insanların evde kalmasından rahatsız oldu. Sinem Umaş'ın sözlerine sosyal medyadan büyük tepkiler geldi.
Umaş "Şiştim gerçekten corona virüs. Şiştim gerçekten corona virüs muhabbetinden. Bu kadar büyütülmez ki? İşler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz kiralar, doğal gazlar nasıl ödenecek? Yaşlıların yüzde 14'ünü öldüren bir virüs bir çok kişinin iflas etmesine sebep olacak! Benim için 7 gün büyük kayıp..." ifadelerini kullandı.
Sinem Umaş, sözlerine yağan tepkiler sonrası kendisini böyle savunmaya çalıştı: "Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda sene de kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin."
Sinem Umaş Kimdir?
1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sinem Umaş, 2004 yılında yayınlanmaya başlayan Gelinim Olur Musun?, yarışmasına katıldı.