Gelinim Olur Musun'un fenomen gelini Sinem Umaş coronavirüs sözlerine tepki yağdı!

Umaş "Şiştim gerçekten corona virüs. Şiştim gerçekten corona virüs muhabbetinden. Bu kadar büyütülmez ki? İşler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz kiralar, doğal gazlar nasıl ödenecek? Yaşlıların yüzde 14'ünü öldüren bir virüs bir çok kişinin iflas etmesine sebep olacak! Benim için 7 gün büyük kayıp..." ifadelerini kullandı.