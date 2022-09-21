'Gelinim Olur Musun' Sinem Umaş'ın 'Romeo' kavgası! Sinem Umaş kavgaların kadını oldu

Bir zamanların reyting rekoru kıran 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan ve Ata Türk ve onun annesi 'Kaynana Semra' ile kavgalarıyla ününe ün katan Sinem Umaş, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Yarışma sonrası fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Sinem Umaş, daha sonra bir çok olayla haberlere konu olmuş, hatta tehdit ve hakaret suçundan cezaevine girip çıkmıştı. Sinem Umaş yine bir tehdit ve iftira suçlamasıyla gündemde... İşte Sinem Umaş'ın sabıka dosyası ve haberlere konu olduğu o olaylar...