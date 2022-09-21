'Gelinim Olur Musun' Sinem Umaş'ın 'Romeo' kavgası! Sinem Umaş kavgaların kadını oldu
'Gelinim Olur Musun' yarışmasının fenomen gelin adayı Sinem Umaş, geçirdiği estetik operasyonla bambaşka birine dönerken, zaman zaman açıklamaları zaman zaman da adının karıştığı skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Umaş son olarak 'Romeo' isimli köpeğin ölümüyle ilgili iddialar nedeniyle gündemde...
Bir zamanların reyting rekoru kıran 'Gelinim Olur Musun?' yarışmasıyla tanınan ve Ata Türk ve onun annesi 'Kaynana Semra' ile kavgalarıyla ününe ün katan Sinem Umaş, geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Yarışma sonrası fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Sinem Umaş, daha sonra bir çok olayla haberlere konu olmuş, hatta tehdit ve hakaret suçundan cezaevine girip çıkmıştı. Sinem Umaş yine bir tehdit ve iftira suçlamasıyla gündemde... İşte Sinem Umaş'ın sabıka dosyası ve haberlere konu olduğu o olaylar...
Hayvanseverliğiyle tanınan avukat Kübra Oktay 6 Ağustos 2022’te Ordu’da bir barınağa bırakılan yavru köpeği sahiplendi ve ‘Romeo’ adını verdi. Romeo’yu 9 Ağustos’ta veterinere götüren Kübra Oktay, köpekler için ölümcül olan Parvovirüs taşıdığını öğrendi. Romeo tedavi sonrası sağlığına kavuştu ancak başka bir hastalığa yakalanarak 6 Eylül 2022’de öldü. Avukat Kübra Oktay, sosyal medya hesabından kendisine destek olan kişilere ‘Romeo’nun kaybını duyurdu.
Şov yapıp ağlıyor
Sinem Umaş da bu mesajın altına yazdıklarıyla köpeğin ölümünden Kübra Oktay’ı sorumlu tuttu. Sinem Umaş sosyal medya hesabından “Göz göre göre cehaletle köpekler ölüyor. Öğrendiğimize göre hayvanın neyi olduğunu anlamadan bir sürü iğneler yapılmış. Hayvan sabaha kadar bağıra bağıra can verdi ama hâlâ Kübra ortada yok. Hâlâ Bodrum’da ve videolarla şov yapıp ağlıyor. Hayretler içerisinde yazdıklarını okuyorum. Zaten her şeyi yaptığınız için Köpek öldü diyorum, anlamıyor” mesajını paylaştı.
İftira suçundan dava açıldı
Kübra Oktay’ın avukatı Sinem Umaş hakkında suç duyurusunda bulunduğu dilekçede, “Paylaşımlar iftira suçunu oluşturmaktadır. Sinem Umaş açıkça müvekkile psikolojik baskı uygulamakta, müvekkilin çevresine ve kendisine olan güvenini telafisi olmayacak şekilde sarsarak itibarını zedelemektedir. Akli dengesinin yerinde olmadığından şüphelendiğimiz Sinem Umaş’ın Adli Tıp Kurumu’na sevkinin yapılarak akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespitini istiyoruz” denildi.