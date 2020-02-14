Gelinim Olur musun programının fenomeni Sinem Umaş polise hakaretten ceza aldı

"Gelinim olur musun?" yarışmasında Ata ile yaşadığı sansasyonel ilişki ve Ata'nın annesi Semra Kaynana ile kavgalarıyla herkesin diline düşen Sinem Umaş, ardından da kendisini İşte Benim Stilim yarışmasında göstermiş, hafızları tazelemişti. Umaş, geçtiğimiz dönemde ise polise mukavemet ve hakaretle gündeme geldi.