Gelinim Olur musun programının fenomeni Sinem Umaş polise hakaretten ceza aldı
Bir döneme damga vuran 'Gelinim Olur musun?' yarışmasıyla tanınan, Semra Kaynananın olaylı gelini Sinem Umaş'ın polise mukavemet ve hakaretten yargılandığı davada karar verildi.
"Gelinim olur musun?" yarışmasında Ata ile yaşadığı sansasyonel ilişki ve Ata'nın annesi Semra Kaynana ile kavgalarıyla herkesin diline düşen Sinem Umaş, ardından da kendisini İşte Benim Stilim yarışmasında göstermiş, hafızları tazelemişti. Umaş, geçtiğimiz dönemde ise polise mukavemet ve hakaretle gündeme geldi.
Sinem Umaş'ın, polis memurlarına mukavemet gösterdiği ve hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada da karar belli oldu. Sanık Sinem Umaş, polis memurlarına karşı "Görev yaptırmama için direnme" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan şikayetçi polis memurlarının avukatı, "Sanık hakkında ceza artırımı yapılarak hüküm kurulsun" dedi.
Mahkeme kararını açıklayarak, sanık Sinem Umaş'ı "Görev yaptırmama için direnme" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Umaş'ın kişiliği ve sosyal durumunu dikkate alarak verilen cezayı 3 bin lira adli para cezasına çevirdi.
Mahkeme, sanık Sinem Umaş'a verilmiş olan adli para cezasının 10 eşit taksit halinde ödenmesine hükmetti. Mahkeme, sanık Umaş'ın "Kamu malına zarar verme" ve "Kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret" suçundan ise beraatine hükmetti.