Gelin ve damatlara sahte altın takıyorlar! Altın fiyatları yükseldi böyle oldu

Altının yükselmesinden dolayı herkes altın alamayabilir ama bizim tavsiyemiz, çeyrek, gram gibi her bütçeye göre altın var, hatta yarım gram altın da çıktı. 22 ayar bir gram 450 TL ise 22 ayar yarım gram 225 TL'ye alınabilir. İnsanlar gidip 100 liraya ya da 200 liraya imitasyon bilezik veya kolye alarak götürüp, düğünde takmaktansa, yarım gram alsınlar bütçelerine göre. Böyle yaparlarsa en azından düğün sahibine bir katkı sunabilirler."