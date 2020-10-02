Gelin ve damatlara sahte altın takıyorlar! Altın fiyatları yükseldi böyle oldu
Altın fiyatlarının yükselmesiyle gelin ve damada gerçeğinden ayırt edilemeyen imitasyon altın takıyor. Takıları bozdurmak için kuyumcuya gelen gelin ve damat, altınların imitasyon olduğu anlaşılınca hüsrana uğruyor.
Evlenen çoğu çift, düğünde kendilerine takılacak takılarla düğün masraflarını karşılamanın hesabını yapıyor. Ancak altın fiyatlarının yükselmesiyle çoğu düğünde, bazı davetliler, gerçeğinden ayırt edilemeyen ve imitasyon olarak adlandırılan sahte altın takmaya başladı. Takılardaki sahte altın ise ancak kuyumcuya bozdurmak için getirildiğinde anlaşılabiliyor.
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, son zamanlarda imitasyon takı takma oranında çoğalma olduğuna dikkat çekti. Düğün sahiplerinin takıları kuyumcuya getirip, bunların altın olmadığını öğrendiğinde şok yaşadıklarını belirten Öner, her bütçeye uygun altın olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:
"İmitasyon takı, maalesef son zamanlarda altının yükselmesiyle çoğaldı. Özellikle artık bunun dükkanını açanlar var, sadece imitasyon takı satıyorlar. Bu da bizim sektörümüze zarar vermektedir. Kötü niyetli, art niyetli insanlar bu imitasyondan aldıkları altınları götürüp, düğünlerde altınmış gibi takmaya başladılar. Sonradan düğün sahipleri bunları kuyumcuya getirip, bunun altın olmadığını öğrenince şok yaşıyorlar.
Altının yükselmesinden dolayı herkes altın alamayabilir ama bizim tavsiyemiz, çeyrek, gram gibi her bütçeye göre altın var, hatta yarım gram altın da çıktı. 22 ayar bir gram 450 TL ise 22 ayar yarım gram 225 TL'ye alınabilir. İnsanlar gidip 100 liraya ya da 200 liraya imitasyon bilezik veya kolye alarak götürüp, düğünde takmaktansa, yarım gram alsınlar bütçelerine göre. Böyle yaparlarsa en azından düğün sahibine bir katkı sunabilirler."