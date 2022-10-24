Gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı! Aşiret düğününde milyonluk takı töreni

Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı. Gevdan ve Gıravi aşiretinden iki gencin en mutlu gününde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten toy büyüğü Umut Akay, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diledi.