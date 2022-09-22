Gelin olarak çıkacağı evden kefenle çıktı! Acılı baba: Annesiyle bakıştığı esnada kendini kaybetmiş...
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde düğününden 6 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş’un acılı babası, “Dün akşam kınası, Pazar günü de düğünü olacaktı. Her şey hazırdı, zamanı bu kadarmış” dedi.
Zeynep Kurtuluş, düğününden 6 gün önce gece saatlerinde evinde fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi gerçekleştirilen Kurtuluş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden Kurtuluş mahalle mezarlığına defnedildi.
Zeynep Kurtuluş’tan geriye nişanlısıyla birlikte çektirdiği fotoğraflar ile birlikte düğünü için yapılan hazırlıklar ve davetiyesi kaldı.
Düğününden 6 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş’un acılı babası Hüseyin Kurtuluş yaşananları anlattı. Baba Kurtuluş, “Kızımız düğün hazırlıklarını yapıyordu ve o sebeple eve belli bir saatte geldi. Bizde o eve geldiği esnada oturuyorduk annesiyle beraber evde işleri vardı onları halletti. Daha sonrasında saat geç olduğu için ben yattım. Evdeki odalar karşılıklı bu sırada da annesiyle bakıştığı esnada kendini kaybetmiş ve yere yığılmış.
Dün akşam kınası, Pazar günü de düğünü olacaktı. Her şey hazırdı, zamanı bu kadarmış, Cenab-ı Allah’ın takdiri. Kim ister böyle bir durum gelişsin, ama Cenab-ı Allah aldı ve bize sadece dua etmek düşer. Allah bize sabır versin, evlat acısıyla karşılaştık” dedi.