Gelin olarak çıkacağı evden kefenle çıktı! Acılı baba: Annesiyle bakıştığı esnada kendini kaybetmiş...

Düğününden 6 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 27 yaşındaki Zeynep Kurtuluş’un acılı babası Hüseyin Kurtuluş yaşananları anlattı. Baba Kurtuluş, “Kızımız düğün hazırlıklarını yapıyordu ve o sebeple eve belli bir saatte geldi. Bizde o eve geldiği esnada oturuyorduk annesiyle beraber evde işleri vardı onları halletti. Daha sonrasında saat geç olduğu için ben yattım. Evdeki odalar karşılıklı bu sırada da annesiyle bakıştığı esnada kendini kaybetmiş ve yere yığılmış.