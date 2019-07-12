Gelin olacaklar dikkat! Gelinlik fiyatları dudak uçuklatıyor

Kahramanmaraş'ta özel ürün ve ithal olan gelinliklerin fiyatları alışveriş için gelenleri hayrette bırakıyor. Çünkü gelinliklerin fiyatları 35 bin ile 50 bin lira arasında olan fiyatları arasında. Tasarımı ve gösterişiyle herkesi hayran bırakıyor ama cep yakıyor.