Gelin olacaklar dikkat! Gelinlik fiyatları dudak uçuklatıyor
Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte gelin olma hayali kuranların da telaşı başladı. Fakat bu yaz mevsiminde gelinlik fiyatları adeta dudak uçuklatıyor. Gelinliklerin markasına ve kalitesine göre fiyatlar değişiyor ama gözler yine onlarda kalıyor.
Kahramanmaraş'ta özel ürün ve ithal olan gelinliklerin fiyatları alışveriş için gelenleri hayrette bırakıyor. Çünkü gelinliklerin fiyatları 35 bin ile 50 bin lira arasında olan fiyatları arasında. Tasarımı ve gösterişiyle herkesi hayran bırakıyor ama cep yakıyor.
Tüllerin, işlemelerin, güpürlerin yapısına ve ithal olup olmamasına göre fiyatlar değişiyor. Yerli, ithal, tasarım ürünler genellikle 3 bin 500, 7 bin 500, 9 bin 500 ortalamasında. Bu yıl Helen modelli gelinlikler ön planda. Genç kızlar biraz daha sade, ve farklı modellere rağbet göstererek nahif görünmek istiyorlar.
Tasarım ürünler daha ön planda. Özellikle ithal ürünler çok rağbet görüyor. Fiyatları da elbette bu rağbetle paralel olarak artıyor, örneğin 10 bin 50 bin liraya kadar gelinlikler var.
Bütçesi düşük olanların tercih ettiği modellerde yine benzer gösterişe sahip ancak kullanılan malzemelerinde farklılıklar bulunuyor. Bu modeller içerisinden seçim yapmak isteyen kararsız gelinler ise oldukça vakit harcıyor. Bir gelinlik için kararsız gelinlerin ortalama 3-4 saat harcıyorlar.